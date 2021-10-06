"Тайны кино": Дворжецкие

Дворжецких можно назвать самой необычной актерской династией советского кино. Отец (Вацлав Дворжецкий) и двое его сыновей (Владислав и Евгений) оставили после себя совершенно разные, непохожие друг на друга, но неизменно яркие образы. А их судьбы и карьеры были полны загадок, необычных поворотов, счастливых и трагических случайностей.

За что Вацлав Янович попал в лагеря? Какие отношения были у Владислава Дворжецкого и его отца? Почему Евгений Дворжецкий не поступил в театральное училище с первого раза? И как представители дворянского рода стали самой загадочной династией советского кино? Об этом – в программе "Тайны кино".