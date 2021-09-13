"Тайны кино": "Женя, Женечка и "Катюша", "Не может быть!", "Спортлото-82"

"Король эпизода" – о таком ярлыке не мечтает ни один актер. Каждый хотел блистать в главных ролях – и на театральной сцене, и на экране. Михаил Кокшенов не был исключением. Он планировал играть драматических героев, но вызывал у зрителей лишь смех. Такое досадное несоответствие желаемого с действительным можно счесть трагедией всей жизни, но только если речь не о Кокшенове, который виртуозно превратил недостаток в достоинство.

Роли в каких картинах сделали Михаила Михайловича невероятно популярным и всеми любимым артистом? Как он едва не погиб во время съемок фильма "Хозяин тайги"? Какая выходка Кокшенова и Даля шокировала режиссера Владимира Мотыля? И почему при своей харизме и природном магнетизме Михаил Кокшенов практически никогда не играл главных ролей? Об этом – в программе "Тайны кино".