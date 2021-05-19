"Тайны кино": Людмила Гурченко, Лариса Голубкина, Лариса Гузеева

Людмила Гурченко, Лариса Голубкина, Лариса Гузеева. Всех этих актрис объединяет одно – каждая из них вытащила свой счастливый билет, когда стала сниматься у легендарного режиссера Эльдара Рязанова.

Как Эльдару Рязанову удавалось превратить совершенно неопытных актрис в настоящих звезд кинематографа? Почему у режиссера получалось разглядеть в них то, чего не видели другие? Что за фирменные приемы использовал Эльдар Александрович при работе с артистами, чтобы добиваться нужного результата? И как сложилась дальнейшая творческая судьба актрис, которых открыл Рязанов? Об этом – в программе "Тайны кино".