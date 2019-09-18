Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 сентября 2019, 13:30

Культура

"Тайны кино": "Завтра была война", "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен"

Всероссийский государственный институт кинематографии – знаменитый ВГИК. Тут преподавали Александр Довженко, Сергей Герасимов, Михаил Ромм. За свою вековую историю этот легендарный вуз проделал путь от киношколы до университета с мировым именем. Здесь были выпущены тысячи дипломных фильмов, которые никогда не видел обычный зритель. Однако были и работы, которые вышли на широкий экран и стали культовыми.

Из-за чего дебютант Элем Климов конфликтовал с худсоветом студии? Как вышло, что молодые режиссеры Александр Митта и Алексей Салтыков вдвоем снимали один дипломный фильм? Кто помог ленте "Завтра была война" и дипломным работам студентов ВГИКа выйти в прокат? Об этом – в программе "Тайны кино".
Программа: Тайны кино
видеокультуракино

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика