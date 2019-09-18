"Тайны кино": "Завтра была война", "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен"

Всероссийский государственный институт кинематографии – знаменитый ВГИК. Тут преподавали Александр Довженко, Сергей Герасимов, Михаил Ромм. За свою вековую историю этот легендарный вуз проделал путь от киношколы до университета с мировым именем. Здесь были выпущены тысячи дипломных фильмов, которые никогда не видел обычный зритель. Однако были и работы, которые вышли на широкий экран и стали культовыми.

Из-за чего дебютант Элем Климов конфликтовал с худсоветом студии? Как вышло, что молодые режиссеры Александр Митта и Алексей Салтыков вдвоем снимали один дипломный фильм? Кто помог ленте "Завтра была война" и дипломным работам студентов ВГИКа выйти в прокат? Об этом – в программе "Тайны кино".