Комитет Госдумы поддержал запрет баров в многоквартирных домах

11:26
11:26
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Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Нижней палате парламента рекомендовали поддержать в первом чтении законопроект о новых ограничениях на продажу алкоголя, сообщает Агентство "Москва". Решение принял комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.
Алкоголь хотят разрешить продавать в кафе, барах, ресторанах, находящихся в жилых домах, только если зал обслуживания будет не менее 20 квадратных метров. Регионы могут сами устанавливать дополнительные условия, в том числе полный запрет.
Законопроект связан с многочисленными обращениями жителей многоквартирных домов. Они жалуются на частые нарушения общественного порядка на прилегающих к жилищу территориях.
В кабинете министров обратили внимание, что инициатива может отрицательно отразиться на рентабельности добросовестных участников рынка. Заведения могут закрываться, а активность бизнеса снижаться, как и уровень конкуренции. В то же время "концептуально" проект одобрили при условии его доработки.
Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин считает, что это должно быть прерогативой регионов и местных властей. По его мнению, "не стоит решать за всю страну".
В маленьких барах и кафе могут запретить продажу алкоголя
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