Руководитель "Трезвой России" поддержал новые ограничения на продажу алкоголя

ТАСС/Максим Григорьев

Руководитель проекта "Трезвая Россия", член Общественной палаты Султан Хамзаев прокомментировал Москве 24 новые ограничения по продаже алкоголя, которые предлагают ввести в России. Речь идет о запрете на его реализацию в небольших магазинах, находящихся в жилых домах. Эксперт высоко оценил идею, поскольку, по его словам, продажа алкоголя в жилом секторе – ярко выраженная проблема современного общества.

"К самой идее навести порядок в сфере продажи алкоголя в жилых домах отношусь крайне позитивно. Это хорошо по отношению к гражданам, потому что их запрос услышан, есть попытки навести порядок", – говорит эксперт.

Хамзаев отметил, что наличие баров и кафе с алкогольной продукцией в жилых районах вызывает социальную напряженность в домах и на детских площадках, а также провоцирует рост криминальных инцидентов и бытовые конфликты. Он считает, что даже если закроют все заведения такого формата, то это не скажется негативно на бизнесе или потребителях.





Султан Хамзаев руководитель проекта "Трезвая Россия" Не критично, если даже они все закроются. Все равно алкогольный рынок найдет, где продавать алкоголь. В доступе к алкоголю проблем не возникнет.

"Я выступаю за то, чтобы законодательство работало и соответствовало запросам общества. Общество сегодня требует от государства, чтобы был наведен порядок", – подчеркнул эксперт.

Ранее запрет продажи алкоголя в части баров и кафе одобрили в правительстве России. Это касается заведений с залами обслуживания площадью до 20 квадратных метров, находящихся в жилых домах.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что инициатива необходима для обеспечения общественного порядка и прав граждан на тишину и отдых в местах проживания. Авторы документа отмечают, что население негативно относится к размещению кафе и баров в зонах жилой застройки. Из-за частых нарушений порядка люди часто жалуются.

В кабинете министров указали, что инициатива может отрицательно отразиться на рентабельности добросовестных участников рынка. Не исключены и закрытие заведений, снижение предпринимательской активности и уровня конкуренции. Однако "концептуально" там поддержали проект при условии его доработки ко второму чтению.

В начале сентября сообщалось, что Минздрав рассчитывает на принятие Госдумой закона о повышении минимального возраста продажи алкоголя до 21 года в 2019 году. По сведениям опросов, за это высказались 70 процентов россиян. Одобрили идею и Общероссийский народный фронт, региональное руководство, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации.

Минэкономразвития же не поддержало запрет на продажу алкоголя крепостью более 16,5 процента людям моложе 21 года. Там не увидели научных подтверждений для такого порога.



