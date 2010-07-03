Руководитель "Трезвой России" поддержал новые ограничения на продажу алкоголя

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ТАСС/Максим Григорьев
Руководитель проекта "Трезвая Россия", член Общественной палаты Султан Хамзаев прокомментировал Москве 24 новые ограничения по продаже алкоголя, которые предлагают ввести в России. Речь идет о запрете на его реализацию в небольших магазинах, находящихся в жилых домах. Эксперт высоко оценил идею, поскольку, по его словам, продажа алкоголя в жилом секторе – ярко выраженная проблема современного общества.
"К самой идее навести порядок в сфере продажи алкоголя в жилых домах отношусь крайне позитивно. Это хорошо по отношению к гражданам, потому что их запрос услышан, есть попытки навести порядок", – говорит эксперт.
Хамзаев отметил, что наличие баров и кафе с алкогольной продукцией в жилых районах вызывает социальную напряженность в домах и на детских площадках, а также провоцирует рост криминальных инцидентов и бытовые конфликты. Он считает, что даже если закроют все заведения такого формата, то это не скажется негативно на бизнесе или потребителях.
"Я выступаю за то, чтобы законодательство работало и соответствовало запросам общества. Общество сегодня требует от государства, чтобы был наведен порядок", – подчеркнул эксперт.
Ранее запрет продажи алкоголя в части баров и кафе одобрили в правительстве России. Это касается заведений с залами обслуживания площадью до 20 квадратных метров, находящихся в жилых домах.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что инициатива необходима для обеспечения общественного порядка и прав граждан на тишину и отдых в местах проживания. Авторы документа отмечают, что население негативно относится к размещению кафе и баров в зонах жилой застройки. Из-за частых нарушений порядка люди часто жалуются.
В кабинете министров указали, что инициатива может отрицательно отразиться на рентабельности добросовестных участников рынка. Не исключены и закрытие заведений, снижение предпринимательской активности и уровня конкуренции. Однако "концептуально" там поддержали проект при условии его доработки ко второму чтению.
В начале сентября сообщалось, что Минздрав рассчитывает на принятие Госдумой закона о повышении минимального возраста продажи алкоголя до 21 года в 2019 году. По сведениям опросов, за это высказались 70 процентов россиян. Одобрили идею и Общероссийский народный фронт, региональное руководство, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации.
Минэкономразвития же не поддержало запрет на продажу алкоголя крепостью более 16,5 процента людям моложе 21 года. Там не увидели научных подтверждений для такого порога.
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