Суд вернул прокурору дело участника несогласованной акции в Москве Губайдулина

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Фото: телеграм-канал Mash
Мещанский суд Москвы принял решение освободить из СИЗО под подписку о невыезде программиста Айдара Губайдулина, который обвиняется в применении насилия к представителю власти 27 июля на несогласованной акции в Москве.
Дело Губайдулина возвращено в прокуратуру, сообщает РИА Новости.
Губайдулин обвиняется в том, что бросил пластиковую бутылку в сторону полицейского на акции протеста.
В начале заседания прокурор заявил два ходатайства: о возврате дела в прокуратуру на доследование и об изменении меры пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде. Оба ходатайства были удовлетворены.
Губайдулина освободили из-под стражи в зале суда.
Судебное заключение было заслушано в суде накануне. По версии следствия, Губайдулин умышленно и с намерением применить насилие к исполнителю власти бросил пластиковую бутылку с неустановленной жидкостью в сторону полицейского. Ему было предъявлено обвинение в применении насилия против представителя власти, не опасного для жизни или здоровья (часть 1 статьи 318 УК РФ). Вину Губайдулин отрицает.
Ранее Тверской суд Москвы признал актера Павла Устинова виновным в применении насилия к бойцу ОМОН в ходе несанкционированной акции 3 августа в Москве. Устинов приговорен к 3,5 годам колонии. Он не признал вину и заявил, что не причинял вред бойцу и вообще оказался на акции случайно. Актер добавил, что в тот день в месте проведения акции у него была назначена встреча по поводу работы. По версии следствия же, при задержании он оказывал активное сопротивление сотруднику Росгвардии и даже вывихнул ему плечо.
27 июля и 3 августа в Москве прошли несанкционированные акции протеста. По итогам этих митингов задержали более 1,6 тысячи человек.
10 августа на проспекте Академика Сахарова прошла согласованная акция. В ней участвовали 20 тысяч человек. После ее окончания некоторые участники устроили незаконное шествие по центру Москвы. Были задержаны 136 человек.
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