Павел Устинов получил 3,5 года за нападение на бойца ОМОН 3 августа

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Тверской суд Москвы признал бывшего росгвардейца Павла Устинова виновным в применении насилия к бойцу ОМОН в ходе несанкционированной акции 3 августа в Москве, сообщает ТАСС.

Суд приговорил его к 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Прокурор просила приговорить его к шести годам заключения. Подсудимый не признал вину. Устинов ранее заявил, что он не причинял вред бойцу ОМОН и на акции оказался случайно. Мужчина добавил, что у него в тот день в месте проведения акции была назначена встреча по поводу работы. По версии следствия же, при задержании он оказывал активное сопротивление сотруднику Росгвардии и вывихнул ему плечо.

Несогласованные мероприятия прошли в Москве 27 июля и 3 августа. По итогам этих митингов задержали более 1,6 тысячи человек. 10 августа на проспекте Академика Сахарова прошла согласованная акция, в которой приняли участие 20 тысяч человек. После ее окончания некоторые участники устроили незаконное шествие по центру столицы, сотрудники полиции и Росгвардии задержали 136 человек.