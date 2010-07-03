Суд признал виновным напавшего на бойца ОМОН 3 августа

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Тверской суд признал бывшего росгвардейца Павла Устинова виновным в применении насилия к бойцу ОМОН в ходе несанкционированной акции 3 августа в Москве, передает ТАСС.

"Подсудимый Устинов виновен в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти, опасного для его здоровья")", – заключил судья Алексей Криворучко.

Прокурор просила приговорить его к шести годам заключения. Подсудимый не признал вину.

По словам Устинова, он не причинял вред бойцу ОМОН и на акции оказался случайно. Мужчина добавил, что у него в тот день в месте проведения акции была назначена встреча на счет работы. По версии следствия, при задержании он оказывал активное сопротивление и вывихнул плечо сотруднику Росгвардии.

В субботу, 10 августа, 20 тысяч человек приняли участие в согласованной акции на проспекте Академика Сахарова. После ее окончания некоторые участники устроили незаконное шествие по центру столицы, сотрудники полиции и Росгвардии задержали 136 человек.

Предыдущие митинги прошли 27 июля и 3 августа, мероприятия были несогласованными. По итогам митингов задержали более 1,6 тысячи человек.