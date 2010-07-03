Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поприветствовал участников VI Конференции по конкуренции под эгидой БРИКС. В этом году она проходит в Москве.

"Москва, являясь крупнейшим городом страны и одним из крупнейших городов мира, воплощает в себе конкурентную площадку, насыщенную инфраструктурой, кадровыми ресурсами, материальными, финансовыми так же, как и в ваших странах крупнейшие мегаполисы являются сегодня драйверами развития экономики, науки, образования и с каждым годом занимают все большую и большую часть экономики наших стран. В ближайшие годы крупнейшие города мира будут обеспечивать половину валового продукта. Это требует развития городов, а развитие городов требует серьезного осмысления и участия в этом государственных органов власти, в том числе в области экономики и конкурентной среды", – сказал он на церемонии открытия конференции, передает Агентство "Москва".

Мэр подчеркнул, что программа строительства метро в столице финансируется за счет средств, сэкономленных при городских закупках. Общая экономия на всех стадиях размещения заказа составляет около 3-3,5 миллиарда долларов. Собянин заявил, что это одна из крупнейших программ метростроения Москвы.

Что касается коммерческой недвижимости, в последнее время в Москве было построено почти 17 миллионов квадратных метров. Такие результаты достигнуты благодаря стимулированию экономической деятельности, сказал мэр.

В ходе своего выступления Собянин также рассказал, что в Москве были созданы сотни тысяч новых рабочих мест, что привело к увеличению числа торговых объектов, снижению цены аренды площадей и к развитию конкуренции на 60%.

Мэр также сообщил, что последние торги по закупке медицинского оборудования для клиник Москвы с привлечением самих производителей позволили снизить цены на 30%. Он отметил, что в ближайшее годы в столице будет реализовываться программа по закупке высокотехнологичного медицинского оборудования.

VI Конференция по конкуренции под эгидой БРИКС в этот раз посвящена десятилетию сотрудничества конкурентных ведомств БРИКС и его перспективам. Конференция проходит один раз в два года поочередно в странах БРИКС.

