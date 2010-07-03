Около 8 тысяч квадратных метров коммерческих площадей выставлено на торги

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Пять лотов общей площадью около восьми тысяч квадратных метров представят инвесторам на роуд-шоу "Крупные объекты для больших инвестиций". Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

"Объекты коммерческой недвижимости в столице традиционно пользуются большим спросом. С начала года инвесторы через городские аукционы приобрели в собственность 296 лотов коммерческой недвижимости общей площадью 72,3 тысячи квадратных метров", – отметил вице-мэр.

В числе лотов, выставленных на торги на предстоящем роуд-шоу, есть как целые нежилые здания, так и коммерческие помещения, причем два здания идут вместе с земельными участками, прокомментировал руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев. "Объекты недвижимости, выставленные городом на торги, расположены в четырех административных округах столицы: Западном, Восточном, Северо-Восточном и Центральном. Площадь лотов варьируется от 650 до почти четырех тысяч квадратных метров, а стоимость – от 10 миллионов до 165. На мероприятии обсудим ликвидность объектов, а также идеи, которые можно реализовать на их территории", – уточнил Дегтев.

Два здания с земельными участками находятся в районах Солнцево (Волынская улица, дом 10, корпус 2) и Марьина Роща (площадь Борьбы, дом 13А). Два коммерческих помещения располагаются в Перове (проспект Зеленый, дом 2) и в Таганском районе (улица 1-я Тверская-Ямская, дом 25, строение 2). Пятый лот – нежилое здание – находится в Тверском районе (1-й Щемиловский переулок, дом 19, строение 1).

На роуд-шоу будут присутствовать представители органов исполнительной власти, эксперты, крупные инвесторы. Участие в мероприятии бесплатное. Для регистрации необходимо связаться с организаторами по почте delo@mos.ru или по телефону: +7 499 652 60 27.