Москва представит инвесторам участки под строительство в Зеленограде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В рамках роуд-шоу "Инвестиционное трио: активы под строительство коммерческой недвижимости и жилья" 15 августа пройдет презентация двух земельных участков в Зеленограде, выставленных на городские аукционы под строительство жилья. Об этом сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Организатором встречи и проведения торгов выступает столичный департамент по конкурентной политике.

"Зеленоград – активно развивающийся столичный округ с хорошей инфраструктурой и высокой инвестиционной привлекательностью, поэтому ожидаем, что выставленные на торги земельные участки вызовут повышенный интерес у инвесторов", – отметил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

"По итогам торгов компания-победитель получит возможность возвести жилые дома общей поэтажной площадью около 30 тысяч квадратных метров и максимальной высотой 55 метров – что соответствует шестнадцатиэтажному дому. Открытая презентация этих земельных участков пройдет на роуд-шоу 15 августа, где представители органов исполнительной власти столицы детально расскажут участникам о характеристиках, условиях и порядке реализации объектов, а эксперты рынка коммерческой и жилой недвижимости – о ликвидности этих лотов", – добавил заммэра.

"Удачное расположение участков под строительство жилья и конкурентная начальная стоимость лотов указывают на высокий уровень маржинальности этих объектов", – подчеркнул руководитель департамента по конкурентной политике Москвы Геннадий Дегтев.

"Возможность возведения на территории участков не только жилых домов, но и дошкольного образовательного учреждения позволяет говорить о высокой социальной значимости будущего проекта", – также уточнил он.