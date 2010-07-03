Предприятия смогут получить льготные займы на приобретение отечественного оборудования

12:14
12:14
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Московские предприятия промышленности и науки смогут получить льготные займы до 100 миллионов рублей в московском Фонде поддержки промышленности и предпринимательства в рамках нового финансового продукта "Отечественное оборудование", сообщает пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.
"Новый финансовый продукт будет выдаваться на приобретение нового оборудования, страной-производителем которого является Россия, его монтаж и наладку. А также на пополнение оборотных средств, приобретение услуг промышленного инжиниринга, программного обеспечения для промышленных нужд и рефинансирование остатка основного долга по целевым кредитам, полученным на приобретение нового российского оборудования", – пояснил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
Вице-мэр подчеркнул, что правительство Москвы поступательно развивает систему государственной поддержки промышленности. "В настоящий момент действуют налоговые льготы для резидентов особой экономической зоны столицы, для предприятий со статусом промышленного комплекса. Большой вклад вносит деятельность Фонда поддержки промышленности и предпринимательства", – отметил Владимир Ефимов.
"Благодаря предоставлению льготных займов правительство Москвы не только развивает промышленность города и создает новые рабочие места, но и привлекает новые инвестиции в регион. Финансовый продукт МФППиП дает возможность получить кредитование на выгодных условиях в отношении 70% затрат на проект. Остальные 30% предприятия должны финансировать из собственных или заемных средств", – отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.
Размер займа может составлять от 20 до 100 миллионов рублей, срок займа – не более 5 лет, процентная ставка по займу – от 3% до 5% годовых.
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