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13:07

Собянин рассказал о льготах за создание точек роста за пределами ТТК

мэр Москвы Сергей Собянин экономика город

13:07

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин рассказал о льготах за создание точек роста за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК), которые планируют ввести для инвесторов.

Мэр отметил, что в столице действует порядок, что в первый год строительства или реконструкции здания застройщик платит в бюджет дополнительный повышенный платеж за земельный участок. Его размер зависит от плотности застройки и составляет от 5% до 80% кадастровой стоимости.

"Принятое на этой неделе постановление правительства Москвы отменяет этот дополнительный платеж в случае строительства или реконструкции зданий коммерческого назначения за пределами ТТК", – написал Собянин в своем блоге.

При этом он отметил, что при строительстве жилья или апартаментов допплатеж взыматься будет по-прежнему.

Мэр уточнил, что новая льгота снизит себестоимость строительства/реконструкции зданий коммерческого назначения на 8–10%.

"Проект изменений в действующее постановление 273-ПП предусматривает отмену повышенной ставки арендной платы за первый год срока аренды земельных участков при строительстве нежилых объектов за пределами Третьего транспортного кольца. При этом себестоимость строительства для московских инвесторов снизится в среднем на 8-10 тысяч рублей за 1 квадратный метр", – отметил вице-мэр по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Ранее Собянин назвал Москву локомотивом роста экономики и бюджета России. Он отметил, что столица ежегодно приносит федеральному бюджету примерно два триллиона рублей налоговых платежей.

Кроме того, мэр отметил, что одним из самых эффективных проектов в этом направлении являются Московские центральные диаметры (МЦД).

При этом мэр подчеркнул, что в настоящий момент москвичам не надо ездить на работу в центр, так как в столице большинство рабочих мест находятся за пределами ТТК, хотя еще десять лет назад свыше 40% из них располагались в центре Москвы. Благодаря этому периферийные спальные районы превращаются в полноценные районы столицы.

Сергей Собянин рассказал о развитии мегаполиса

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