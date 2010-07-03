Собянин рассказал о льготах за создание точек роста за пределами ТТК

13:07
Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Сергей Собянин рассказал о льготах за создание точек роста за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК), которые планируют ввести для инвесторов.
Мэр отметил, что в столице действует порядок, что в первый год строительства или реконструкции здания застройщик платит в бюджет дополнительный повышенный платеж за земельный участок. Его размер зависит от плотности застройки и составляет от 5% до 80% кадастровой стоимости.
"Принятое на этой неделе постановление правительства Москвы отменяет этот дополнительный платеж в случае строительства или реконструкции зданий коммерческого назначения за пределами ТТК", – написал Собянин в своем блоге.
При этом он отметил, что при строительстве жилья или апартаментов допплатеж взыматься будет по-прежнему.
Мэр уточнил, что новая льгота снизит себестоимость строительства/реконструкции зданий коммерческого назначения на 8–10%.
"Проект изменений в действующее постановление 273-ПП предусматривает отмену повышенной ставки арендной платы за первый год срока аренды земельных участков при строительстве нежилых объектов за пределами Третьего транспортного кольца. При этом себестоимость строительства для московских инвесторов снизится в среднем на 8-10 тысяч рублей за 1 квадратный метр", – отметил вице-мэр по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
Ранее Собянин назвал Москву локомотивом роста экономики и бюджета России. Он отметил, что столица ежегодно приносит федеральному бюджету примерно два триллиона рублей налоговых платежей.
Кроме того, мэр отметил, что одним из самых эффективных проектов в этом направлении являются Московские центральные диаметры (МЦД).
При этом мэр подчеркнул, что в настоящий момент москвичам не надо ездить на работу в центр, так как в столице большинство рабочих мест находятся за пределами ТТК, хотя еще десять лет назад свыше 40% из них располагались в центре Москвы. Благодаря этому периферийные спальные районы превращаются в полноценные районы столицы.
Сергей Собянин рассказал о развитии мегаполиса
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: