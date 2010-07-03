Собянин назвал Москву крупнейшим донором для экономики России

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Сергей Собянин назвал Москву локомотивом роста экономики и бюджета России. Такое заявление мэр столицы сделал в интервью телеканалу Москва 24.

По словам мэра, Москва ежегодно приносит федеральному бюджету примерно два триллиона рублей налоговых платежей. "Это огромный объем, он вполне сопоставим с финансовой помощью всем регионам страны с точки зрения межбюджетных отношений, субсидий и субвенций", – подчеркнул Собянин.

Как уточнил мэр, в Москве порядка 1,5 триллиона рублей поступает в Пенсионный фонд и Фонд ОМС. "Объемы эти выросли в последние годы в 2,5 раза", – сказал Собянин.

По его мнению, во многом именно благодаря Москве и другим крупным городам развивается экономика страны. "Возьмите любую область, центральный город является донором всей экономики и бюджета. Надо гордиться, что есть такие города, которые являются локомотивами роста экономики страны", – заявил Собянин. Он добавил, что 600 мегаполисов дают около 40% мировой экономики.

В ходе интервью Сергей Собянин также отметил, что сейчас две трети рабочих мест в Москве находятся за пределами центра города – за Третьим транспортным кольцом. Благодаря этому периферийные спальные районы превращаются в полноценные районы столицы, пояснил мэр.