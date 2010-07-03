Две трети рабочих мест в Москве находятся за пределами центра города

Фото: Москва 24

В столице большинство рабочих мест находятся за пределами центра города. Об этом сообщил Сергей Собянин в эфире телеканала Москва 24.

По словам мэра, в последнее время две трети рабочих мест были созданы за Третьим транспортным кольцом, хотя еще десять лет назад свыше 40% из них располагались в центре Москвы. Собянин подчеркнул, что на сегодняшний день "эта пропорция изменилась".

Как уточнил мэр, в центральных районах столицы сейчас находятся чуть более 30% рабочих мест, а остальная их часть сдвинулась на периферию. "Это означает, что теперь спальные периферийные районы уже не периферийные спальные, а полноценные районы Москвы", – заявил Собянин.

Он также пояснил, что, развивая территорию ТиНАО, власти города ставят своей целью создание новых рабочих мест.

Ранее мэр сообщил, что за семь лет число рабочих мест в ТиНАО выросло в 2,5 раза, составив 236 тысяч. Собянин пообещал в ближайшие годы увеличить этот показатель.

