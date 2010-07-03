В столице большинство рабочих мест находятся за пределами центра города. Об этом сообщил Сергей Собянин в эфире телеканала Москва 24.
По словам мэра, в последнее время две трети рабочих мест были созданы за Третьим транспортным кольцом, хотя еще десять лет назад свыше 40% из них располагались в центре Москвы. Собянин подчеркнул, что на сегодняшний день "эта пропорция изменилась".
Как уточнил мэр, в центральных районах столицы сейчас находятся чуть более 30% рабочих мест, а остальная их часть сдвинулась на периферию. "Это означает, что теперь спальные периферийные районы уже не периферийные спальные, а полноценные районы Москвы", – заявил Собянин.
Он также пояснил, что, развивая территорию ТиНАО, власти города ставят своей целью создание новых рабочих мест.
Ранее мэр сообщил, что за семь лет число рабочих мест в ТиНАО выросло в 2,5 раза, составив 236 тысяч. Собянин пообещал в ближайшие годы увеличить этот показатель.
Две трети рабочих мест в Москве находятся за пределами центра города
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.