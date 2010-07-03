Число рабочих мест в ТиНАО увеличилось в 2,5 раза за 7 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В ТиНАО за 7 лет количество рабочих увеличилось в 2,5 раза. Планируется за пять лет увеличить этот результат, сообщил Сергей Собянин в ходе посещения предприятия по производству дверей "ПрофильДоорс", где недавно открылся новый корпус.

Цеха компании находятся в поселке Курилово, входящем в состав поселения Щаповское ТиНАО.

"Жилье относительно недорогое, но очень не хотелось бы, чтобы это все превращалось в новые спальные районы Москвы. Хотелось бы, чтобы здесь создавались рабочие места", – сообщил Собянин.

Мэр отметил, что деревообрабатывающая отрасль в Москве представляет собой небольшой сегмент.

"Но в абсолютных цифрах это прилично – 15 тысяч работающих. Новые производства важны для нас – хороший экспортный потенциал, хорошая качественная продукция для строительной промышленности", – сказал Собянин.

Также мэр ответил на вопросы коллектива компании "ПрофильДоорс". Сотрудники интересовались возможностью получения предприятием статуса промышленного комплекса, чтобы можно было получать различные льготы.

"Действительно, у нас есть статус промышленных комплексов, когда можно получать льготы по налогу на имущество, на землю, получать дополнительные субсидии на развитие производства, но для этого нужен уровень заработной платы соответствующий", – ответил Собянин.

Мэр пообещал постараться помочь.

Также коллектив интересовала возможность организации пешеходного маршрута между новым производственным корпусом и старым, находящимся неподалеку, а также до остановок общественного транспорта.

Мэр ответил, что если работы несложные, то будут выполнены уже в этом году.

По данным пресс-службы мэрии, компания завершила строительство нового производственного комплекса в этом году. Корпус занимает площадь 20 тысяч квадратных метров. Ввод нового производства позволил создать 700 новых рабочих мест.

С открытием нового корпуса площадь всего производства в настоящее время составляет 31 тысячу квадратных метров. На предприятии работают более тысячи человек.

Отмечается, что за семь лет на территории ТиНАО число рабочих мест выросло в 2,5 раза и составило 236 тысяч. Из них в сфере потребительского рынка – 40 тысяч, в строительстве – 25,2 тысячи, на транспорте, в логистике, связи, IT – 21,5 тысячи, в сфере финансов и управления недвижимостью – 11,7 тысячи, в социальной сфере и госуправлении – 10,6 тысячи, в обрабатывающих производствах – 8,3 тысячи, в топливно-энергетическом комплексе – 3,4 тысячи, на территории ИЦ "Сколково" – 21,2 тысячи.

Ранее руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин сообщил, что одной из наиболее перспективных точек роста в ТиНАО станет Административно-деловой центр (АДЦ) в поселке Коммунарка. На его территории появятся более 76 тысяч рабочих мест.

Также, по его словам, на территории АДЦ в Коммунарке планируют построить 1,6 миллиона квадратных метров жилья.