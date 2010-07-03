Интервью Сергея Собянина. Прямой эфир

Накануне Московского урбанистического форума мэр Москвы Сергей Собянин дал интервью телеканалам Россия 1, Россия 24 и Москва 24. Мэр рассказал о ключевых событиях и мероприятиях, а также ответил на вопросы о развитии мегаполиса.

В частности, речь шла о программе реновации, строительстве МЦД, программе "Мой район". Также Сергей Собянин рассказал о конгрессе городского здоровья Urban health – нововведении этого урбанфорума, который открывается 4 июля и продлится до 7 июля.