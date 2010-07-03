Зеленоградские нейрохирурги стали проводить операции по новой методике

Городская клиническая больница имени Кончаловского получила оборудование для помощи пациентам с дегенеративными изменениями позвоночника. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.
В больнице установили радиочастотный генератор и передвижной цифровой рентгеновской аппарат с С-образной дугой, который позволит расширить возможности по лечению пациентов с этим диагнозом.
Теперь в клинике точно и безопасно делают блокаду и радиочастотную денервацию фасеточных суставов позвоночника, такие методы называют хирургией без скальпеля. Пациенты легко их переносят.
"Важнейшее условие эффективности и безопасности данных процедур – точность попадания. То есть нейрохирурги должны обнаружить очаг боли и ювелирно подвести к нему иглу-проводник, через который при блокадах подается необходимый препарат, а при денервации – электрический импульс. Теперь у наших врачей для этого есть все необходимое, и они активно и успешно применяют данные методы", – говорит главный врач больницы Олег Гриднев.
При блокаде к источнику боли подводят пункционную иглу под рентгеновским контролем. Благодаря новому аппарату можно достичь максимальной точности для ее установки. Потом пациенту вводят контрастное вещество, лекарственная смесь достигнет цели, а затем остается только ввести человеку препарат, устраняющий болевой синдром.
При лечении межреберной невралгии нейрохирурги теперь смогут применять радиочастотную денервацию фасеточных суставов. Этот метод основан на проведении тока к окончаниям нервных волокон и их разрушении в месте боли. Болевой синдром после такого лечения купируется полностью. Результативность процесса составляет 85%.
Ранее сообщалось, что в детской городской клинической больнице № 13 имени Филатова начал работу обновленный корпус хирургии и реанимации. Проходить лечение в отделении смогут ежегодно около 20 тысяч пациентов.
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