Спинальный центр № 67 имени Ворохобова получил международный статус

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московский спинальный центр городской клинической больницы № 67 имени Л.А Ворохобова получил статус международного референтного центра AO Spine Center. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"В ассоциацию AOSpine входят центры, которые обладают уникальными технологиями в области лечения позвоночника и ведут активную работу по обмену опытом и обучению специалистов во всем мире", – рассказал руководитель Московского спинального центра Дмитрий Дзукаев.

Отмечается, что в состав AO Spine Center входят порядка восьми тысячи ведущих хирургов, ученых и других специалистов в области хирургического лечения позвоночника. Московский спинальный центр оказывает помощь больным с дегенеративными заболеваниями и острой травмой позвоночника.

На базе больницы находится современный операционный блок, его оборудование позволяет врачам проводить высокотехнологичные операции любого уровня. Ежегодно врачи проводят около тысячи подобных операций.

Московские спинальные хирурги постоянно делятся опытом со своими коллегами. Только за последние несколько лет столичный центр посетили специалисты из Сингапура, Германии, Израиля и Швейцарии.

Ранее столичному роддому присвоили международный статус "Больница, доброжелательная к ребенку". Работа родильного дома полностью соответствует принципам ВОЗ и ЮНИСЕФ, что означает наличие условий, максимально эффективно поддерживающих грудное вскармливание и круглосуточное совместное размещение матери и ребенка.

