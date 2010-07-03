В корпусе хирургии и реанимации Филатовской детской больницы закончили ремонт

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В детской городской клинической больнице № 13 имени Филатова начал работу обновленный корпус хирургии и реанимации. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы. Отмечается, что проходить лечение в отделении смогут ежегодго около 20 тысяч пациентов.

"Ввод корпуса в работу позволил увеличить количество проводимых операций и возможности реанимационной службы детской больницы имени Филатова как минимум в два раза. Все отделения оснащены современным оборудованием и зонами комфортного пребывания родителей", – сказал глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

В отремонтированном здании находятся приемное отделение, отделение реанимации для хирургических больных, отделение хирургии новорожденных на 40 коек. Реанимация рассчитана на 30 мест, из них 15 – для новорожденных.

С помощью новой видеосистемы можно в онлайн-режиме выходить на связь с операционными, проводить консилиумы, телемедицинские консультации. В помещениях также установлена система вентиляции с обеззараживанием воздуха, новые системы тепло- и водоснабжения.

