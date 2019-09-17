Россиянам предложили способ не платить штрафы в ГИБДД

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Правительственная комиссия рассмотрела законопроект, который разрешит обнулять долги по штрафам и налогам граждан, ставших банкротами. Об этом пишет "Российская газета".

"Проект поправок в Бюджетный кодекс расширяет перечень ситуаций, когда налоговые недоимки признаются безнадежными и, соответственно, списываются. Теперь к таким ситуациям будет отнесено и банкротство гражданина", – рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

При этом он отметил, что процедура банкротства физлица предусматривает взыскания всего имущества в счет погашения долгов. Лишь после этого человек будет освобожден от уплаты остальной части своих задолженностей.

Согласно данным Судебного департамента, за год в России банкротами были признаны 41,8 тысячи граждан. В общей сложности с них было взыскано 153,7 миллиарда рублей.

"В случае принятия закона с граждан, прошедших процедуру банкротства, будут списываться долги по платежам в бюджет, например, налогам, административным штрафам", – пояснил Груздев.

Отмечается, что по действующему законодательству штрафы ГИБДД и налоги не входят в перечень списываемых долгов.

Ранее Минэкономики планировало упростить процедуру банкротства физлиц. В ведомстве выступили в поддержку тех, кто попал в тяжелую жизненную ситуацию.