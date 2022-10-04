"Москва и мир": обновленный корпус Морозовской больницы в столице и COVID-19 в Бельгии

После капитального ремонта открылся педиатрический корпус Морозовской детской больницы. Ежегодно в обновленном здании смогут принимать около 15 тысяч пациентов. На церемонии открытия побывал Сергей Собянин.

Площадь отремонтированного корпуса составляет почти 11 тысяч квадратных метров. Там установили современное медицинское оборудование, в том числе компьютерный томограф, аппараты для УЗИ и рентгена. В больнице есть все виды диагностики и терапевтических процедур. В корпусе организовали игровые пространства для детей и комнаты отдыха для родителей. Также в обновленном здании откроют центры гастроэнтерологии и эндокринологии.

В Санкт-Петербурге устраняют последствия непогоды. Более 110 раз спасатели выезжали убирать упавшие деревья и конструкции. Циклон накрыл город накануне. С собой он принес ливни. За сутки местами выпало до 30 миллиметров осадков, то есть пятая часть месячной нормы. Были экстренно закрыты парки и скверы. Жителям рекомендовали не прятаться под деревьями и не парковать там машины. Синоптики заявили, что окончательно циклон покинет регион 5 октября.

Много работы и у столичных коммунальщиков. В разных районах города ветер повалил более 70 деревьев. Чтобы удобнее было их вывозить, ветки распиливали на месте. В ближайшие дни дождливая и ветреная погода в Москве сохранится. А в пятницу, 7 октября, из-за облаков выглянет солнце. Днем воздух местами прогреется до 16 градусов, это выше нормы примерно на три градуса. Такая погода задержится и в выходные.

Бельгия готовится к новой волне коронавируса. Медики прогнозируют, что очередной всплеск заболеваемости произойдет в середине октября. Пока статистика подтверждает их правоту. Каждую неделю количество поставленных диагнозов увеличивается на четверть. В данный момент в стране ежедневно COVID-19 заражаются более трех тысяч человек. Похожая картина и в соседней Франции. Власти не исключают возобновления обязательного ношения защитных масок.

Повышает меры эпидемической безопасности Катар. В конце ноября там стартует Чемпионат мира по футболу. При этом все без исключения туристы, приехавшие в страну, уже сейчас обязаны предъявить на границе отрицательный ПЦР-тест. Во время проведения соревнований эта мера коснется также футболистов и членов делегаций. Они будут проверяться раз в два дня. Тем временем в России накануне было выявлено свыше 21,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Это минимум с 9 августа. А число госпитализаций возросло почти на 180%. За сутки в больницы страны попали более трех тысяч человек.