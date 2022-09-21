"Москва и мир": строительство тоннеля на участке МЦД-3 и тайфун в Японии

В Москве началось строительство тоннеля на центральном участке МЦД-3. Он соединит Казанское и Ленинградское направления. Протяженность объекта – 800 метров. Его возведут на месте старого тоннеля, через который пригородные поезда прибывали на Казанский вокзал и следовали обратно. Строительство нового позволит разделить потоки поездов третьего диаметра и электричек.

Тоннель будут возводить в два этапа. Строители уже начали бетонировать фундамент. Уже сооружен технический тоннель. Он нужен, чтобы привезти технику и стройматериалы. Работы идут круглосуточно, но движение поездов не останавливают. По плану новый тоннель сдадут летом 2023 года.

Министр обороны Сергей Шойгу подписал директиву о частичной мобилизации в России и поручил приступить к ее исполнению. Он уточнил, что сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса получат отсрочку от призыва на время работы в этих организациях. Владимир Путин объявил частичную мобилизацию утром 21 сентября.

В Японии количество жертв тайфуна "Нанмадол" возросло до трех. Еще один человек числится пропавшим без вести. Медики сообщили, что после удара стихии к ним с травмами различной степени тяжести обратились более 130 жителей. Тайфун, который начал шествие по острову 18 сентября, ослаб только накануне. За это время он обесточил более 300 тысяч домов. Временно было приостановлено транспортное сообщение.

Приходит в себя после нашествия шторма и Аляска. Такого сильного ветра там не было последние 50 лет. Его порывы превышали 40 метров в секунду. На прибрежные районы обрушились волны размером с пятиэтажный дом. Вода поднялась на 3,5 метра выше линии прилива. Затопленными оказались дома, дороги и даже местный аэропорт. Сотни людей пришлось эвакуировать. В данный момент паводковые воды постепенно сходят. После себя они оставляют горы обломков и мусора.