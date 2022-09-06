"Москва и мир": раненная белая медведица в столице и землетрясение в Китае

В Москву прибыл самолет с раненой белой медведицей. Зверя с огнестрельным ранением обнаружили в поселке Диксон Красноярского края. Состояние медведицы стабильно тяжелое, сообщили в Московском зоопарке. Ветеринары готовы к операции. Сообщения о раненом животном в Росприроднадзор начали поступать еще 3 сентября. В поселке началось расследование, так как контакты людей с хищниками и использование оружия недопустимы. Однако местные жители считают, что у человека, который причинил вред животному, не было выбора.



В поселке Диксон уже не первый раз белые медведи выходят к людям. В июле ветеринары из Москвы помогли самке, у которой в пасти застряла консервная банка.

Поисковый отряд поднимается на вершину камчатского вулкана Ключевская Сопка, чтобы забрать оттуда тела погибших туристов. Проведение операции будет зависеть от погоды. Ранее стало известно, что спасателям удалось эвакуировать трех пострадавших. Их забрал вертолет МЧС, в данный момент люди находятся в поселке Ключи Усть-Камчатского района, после туристов переправят в Петропавловск-Камчатский.

30 августа группа из 12 человек начала свой путь на действующий вулкан, 3 сентября туристы обратились к спасателям. На высоте более четырех тысяч метров пятеро участников сорвались и упали в пропасть, затем число жертв возросло до девяти. Прокуратура Новосибирской области проверяет компанию "Экстрим тайм", которая организовала поход на вулкан. Задержан директор турфирмы. Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

Не менее 65 человек стали жертвами землетрясения в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Цифры, вероятно, не окончательные, есть пропавшие без вести. Пострадали 250 человек, у многих тяжелые ранения. Толчки магнитудой 6,8 повредили дороги, линии электропередачи, есть перебои со связью. Теперь в регионе идет поисково-спасательная операция. Местные власти приняли решение о массовой эвакуации. Свои дома вынуждено покинули 50 тысяч человек.

Тысячи людей эвакуированы и на севере Калифорнии. Там продолжает расти площадь пожара, который уже уничтожил две тысячи гектаров леса и 115 домов. Два человека погибли. Огонь тушат с земли и с воздуха. Но пока стихия побеждает. В округе Сискию объявили чрезвычайное положение. Новые очаги возникают из-за сильной засухи в регионе. Местных жителей призывают экономить и не включать кондиционеры на максимум днем. В противном случае система может не выдержать нагрузку и дать сбой.