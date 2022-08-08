"Москва и мир": благоустройство Бабушкинского района и пожар на кубинском нефтехранилище

08 августа, 18:10
В Бабушкинском районе благоустраивают дворы на улице Чичерина. Работы идут в рамках проекта "Мой район". Приводят в порядок детские и спортивные площадки, в двух местах уже установили игровые городки, делают основания для горок, качелей, укладывают резиновое покрытие. Все аттракционы отвечают современным стандартам безопасности. Работы в Бабушкинском районе завершат до конца лета.
Ранее Сергей Собянин сообщил о планах привести в порядок весь Северо-Восточный округ. За год там должны реализовать пять крупных проектов – благоустройство скверов "Знаки зодиака" и в Свиблове, создание прогулочного маршрута в районе Бибирево, благоустройство квартала в Южном Медведкове, также приведут в порядок восемь школьных территорий.
В некоторых регионах России прогнозируют аномальную жару. Так, в Астраханской и Волгоградской областях воздух прогреется до 40 градусов, а в степных районах Крыма будет до 37 градусов. Особенно жаркая погода ожидается на Средней, Нижней Волге и в Южном Урале.
В столице на прошлой неделе показатели температуры были близки к рекордным для августа – 34 градуса, в городе объявляли оранжевый уровень погодной опасности. На улицах проводили аэрацию, ночью коммунальные службы поливали деревья, кустарники и цветы, а пассажирам бесплатно раздавали питьевую воду на вокзалах и станциях метро. В Москве пойдут дожди, но осадки прекратятся в среду, 10 августа. Столбики термометров покажут 24 градуса. Синоптики уточнили, что пик летнего зноя уже проходит, самым жарким днем этого года по-прежнему остается 11 июля.
Четвертые сутки в кубинском Матансасе полыхает нефтехранилище. На помощь местным пожарным прибыли более сотни военнослужащих и технических специалистов из Мексики и Венесуэлы. О готовности оказать Кубе поддержку заявила Россия. К настоящему моменту огонь частично или полностью разрушил по меньшей мере три резервуара, всего на базе их восемь. Объем каждого – 25 тысяч кубометров. Пока огонь не перекинулся на соседние хранилища, из них выкачивают нефть.
Пожар начался из-за удара молнии. Прогремело несколько взрывов. Власти сообщили об одном погибшем, более 120 человек, в том числе министр энергетики Кубы, получили травмы и ожоги. Еще 16 человек числятся пропавшими без вести.
Не столь масштабным, но не менее трагичным стал пожар на востоке Китая. Там сгорел мост Ваньань – самый длинный деревянный арочный мост в стране. Его история насчитывала девять веков. На ликвидацию пожара у спасателей ушло 10 часов, но сооружение спасти не удалось, оно сгорело полностью.
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