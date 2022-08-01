"Москва и мир": благоустройство усадьбы "Кусково" и пожар в заповеднике в Калифорнии

На входе в усадьбу "Кусково" построят шесть павильонов. Оформление каждого будет зависеть от расположения, например, возле усадьбы Шереметевых павильон построят в классическом стиле, он будет перекликаться с архитектурой дворца. В природной части декор здания будет напоминать ветви деревьев. Все постройки украсят витражами, чтобы они лучше вписывались в окружающее пространство. Внутри разместят комнаты матери и ребенка, буфеты, пункты проката и туалеты.

Также в "Кусково" в ближайшее время построят скейт-парк и памп-трек. Это будет полноценный тренировочный центр, где смогут заниматься спортсмены любого уровня.

Юг Приморского края затопило после сильных ливней. В Хасанском, Шкотовском, Лазавском и Ольгинском районах за несколько часов выпала месячная норма осадков. В городе Находка подтоплены дома, размыты дороги. Пешком перемещаться невозможно. Люди остались без электричества. В Приморье действует штормовое предупреждение, отменены авиарейсы внутри региона.

Тем временем, в Якутии ухудшилась ситуация с пожарами. Территорию от Алданского района и Хабаровского края заволокло дымом. В республике ликвидируют более полусотни возгораний, за сутки удалось потушить восемнадцать пожаров. Работают полторы тысячи человек, но тушить мешает сухая погода и сильный ветер. Из многих населенных пунктов начали эвакуировать людей. В Якутии объявили режим чрезвычайной ситуации.

Более 20 тысяч гектаров леса объяты огнем в национальном заповеднике на севере Калифорнии. Это самый крупный пожар в штате за 2022 год. Местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Пока взять ситуацию под контроль не удалось. Более двух тысяч человек покинули зону бедствия. Новый пожар в Калифорнии возник как только потушили предыдущий – рядом с национальным парком Йосемити. Огонь уничтожил почти пять тысяч гектаров дубового леса.

Тем временем, американский штат Кентукки страдает от масштабного наводнения. Жертвами стихии стали по меньшей мере 28 человек. Есть пропавшие без вести. В регионе объявлена массовая эвакуация. Вывозить людей помешали размытые дороги. В некоторые населенные пункты добраться можно только на лодках и вертолетах. Для спасения людей стали использовать силы национальной гвардии и полиции. Местные власти предупредили, что ситуация может ухудшиться, поскольку вода в реках продолжила подниматься.