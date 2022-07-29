"Москва и мир": благоустройство Северного и Южного Тушина и штраф Шакиры

В Северном и Южном Тушине продолжается благоустройство по программе "Мой район". Реконструируют бульвар Яна Райниса, по которому проходит граница между районами. Там разобьют около 88 тысяч квадратных метров газона и высадят цветники из многолетних растений. Это центральный пешеходный маршрут, которым ежедневно пользуются местные жители, чтобы дойти до станции метро "Сходненская".

Всего благоустроят 11 гектаров территории. Работы выполнены наполовину, закончить все планируют в августе.

Владелец хостела, где произошел пожар 29 июля, находился на стадии банкротства. По некоторым данным, налоговая служба еще в апреле подала в арбитражный суд заявление о признании компании "Мосмед" банкротом. Причиной стали многочисленные долги по налогам. Это выяснилось в ходе следствия.

Уголовное дело завели сразу после ЧП. Одна из основных версий возникновения пожара – неисправность проводки. Об этом сообщили в Следственном комитете. В результате в здании хостела, расположенного на улице Алма-Атинской, погибли восемь человек. Все они находились в одной комнате, где был очаг возгорания.

Люди пытались потушить огонь самостоятельно, но погибли от отравления продуктами горения. Еще шестеро жильцов хостела пострадали. По данным столичного управления МЧС, людям помешали спастись решетки на окнах. При этом система оповещения разбудила более 30 постояльцев хостела. Они покинули здание по эвакуационным выходам, которые были открыты и содержались в нормальном состоянии. Еще семерых человек спасли пожарные.

Испанская прокуратура запросила для Шакиры 8 лет и 2 месяца тюрьмы. Также обвинение просит взыскать с колумбийской певицы штраф в размере более 23 миллионов евро. Такие жесткие меры грозят ей за неуплату налогов в период с 2012 по 2014 годы. Шакира утверждает, что в то время находилась на Багамских островах, а королевство посещала лишь наездами. Но судебные приставы утверждают, что артистка тогда жила в Испании более 183 дней в году. А значит являлась налогоплательщиком.

Деньги из королевства, по версии следствия, Шакира выводила на счета в офшорах. В обвинительном акте упоминаются шесть преступлений против государственной казны. Певице предложили заключить сделку со следствием, но она отказалась. Местные СМИ написали, что происходящее сможет повлиять на еще одно разбирательство, в котором замешана певица. После расставания с защитником "Барселоны" Жераром Пикеза она хотела получить полную опеку над детьми. Но футболист запретил исполнительнице увезти сыновей в Майами. Шакира после этого заявила о готовности отстаивать свои права в суде.