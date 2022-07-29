Школьница создала соцсеть для людей с ментальными особенностями

Фото: depositphotos/DragonImages

Москвичка Зоя Романова создала соцсеть для людей с ментальными особенностями, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Сервис позволяет общаться людям, которым бывает трудно не только обращаться с клавиатурой, но и записывать голосовые сообщения. Они используют пиктограммы, смайлики и стикеры.

Ученица тогда еще девятого класса назвала социальную сеть "Эмо". Сперва это был школьный проект, однако сейчас соцсеть охватывает более 20 учреждений в 6 регионах страны. Сетью пользуются 400 человек. Для них написали методические рекомендации, которые помогают специалистам соцучреждений быстрее разобраться в функциях сети и научить пользоваться ими подопечных.

С помощью площадки пользователи могут как развивать базовые социальные навыки на виртуальных тренажерах, так и общаться в личных чатах с помощью текстовых и голосовых сообщений, готовых шаблонов и пиктограмм.

Ранее гештальт-терапевт Виктория Меркулова рассказала, что запрещать ребенку социальные сети бесполезно, но можно ввести общие правила, которым следуют все члены семьи.

По словам эксперта, правила должны быть четкими, а границы жесткими. Взрослому человеку придется контролировать отведенное на соцсети время, но если он даст слабину, то все вернется в прежнее русло. Также Меркулова отметила, что при ограничении мира ребенка необходимо предоставить ему альтернативу: дружить со сверстниками, влюбляться, заниматься творчеством.

Специалист указала на важность социализации, особенно в подростковом возрасте, когда ребята стараются найти поддержку от похожих на них сверстников. Она напомнила, что раньше родители переживали, когда дети уходили на улицу и прибивались к какой-нибудь компании.