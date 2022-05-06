Эксперт рассказала, нужно ли запрещать ребенку соцсети

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Гештальт-терапевт Виктория Меркулова рассказала, что запрещать ребенку социальные сети бесполезно, но можно ввести общие правила, которым следуют все члены семьи.
По словам эксперта, правила должны быть четкими, а границы жесткими. Взрослому человеку придется контролировать отведенное на соцсети время, но если он даст слабину, то все вернется в прежнее русло. Также Меркулова отметила, что при ограничении мира ребенка необходимо предоставить ему альтернативу: дружить со сверстниками, влюбляться, заниматься творчеством.
Специалист указала на важность социализации, особенно в подростковом возрасте, когда ребята стараются найти поддержку от похожих на них сверстников. Она напомнила, что раньше родители переживали, когда дети уходили на улицу и прибивались к какой-нибудь компании.
При этом, по словам Меркуловой, если ребенок уже ушел в зависимость от гаджетов, ситуация упущена. В таком случае следует создать ему интересный реальный мир и найти друзей, однако следовать даннным правилам будет трудно, сообщает сайт "Аргументы и Факты".
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев направил письмо министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложением дополнить уроки ОБЖ темами о деструктивном контенте в соцсетях. По его словам, среди детей необходимо проводить профилактику алкоголизма, наркомании и курения.
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