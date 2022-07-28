"Москва и мир": новый ЖК в Филевском парке и реставрация Собора Парижской Богоматери

В районе Филевский парк первого сентября откроется детский сад. Он рассчитан на 300 воспитанников. Отправить туда детей смогут, в том числе, жители нового жилого комплекса в районе. Почти 400 квартир в ЖК предусмотрены для переездов по программе реновации. Там побывал Сергей Собянин. Жилой комплекс на первой линии Москвы-реки органично вписался в окружающую застройку. Для маломобильных граждан и родителей с колясками создали безбарьерную среду. Также построили детскую и спортивную площадки.

Правительство направит более 45 миллиардов рублей на три ипотечные программы. Об этом на заседании кабмина заявил Михаил Мишустин. Из этой суммы поддержат льготную, семейную и дальневосточную программы. Меры должны помочь гражданам решить вопрос с недвижимостью и повысить качество жизни.

Также премьер сообщил, что в 2023 году в Москве, Подмосковье и Белгородской области начнется эксперимент по дистанционной торговле рецептурными препаратами. Он рассчитан на три года. Аптеки при продаже рецептурного лекарства дистанционно должны корректно идентифицировать личность.

Собор Парижской Богоматери откроет свои двери для посетителей в 2024 году. Такой оптимистичный прогноз дало министерство культуры Франции. В ведомстве отметили, что реставрационные работы проходят строго по графику. Так, в 2021 году был укреплен фасад здания. Впереди восстановление органа, каменной кладки и сводов, починка крыши и возведение шпиля.

340 тысяч меценатов из 150 стран пожертвовали на восстановление Нотр-Дама более 800 миллионов евро. Сильный пожар вспыхнул в соборе 15 апреля 2019 года. Возгорание произошло в районе шпиля, где проводились ремонтные работы. Пламя охватило кровлю собора на площади около тысячи квадратных метров.

В итоге деревянный шпиль обрушился, а огонь перекинулся на несущие конструкции здания. Эксперты предрекали, что на восстановление Нотр-Дама могут уйти десятилетия. К счастью, эти прогнозы не сбылись, и свой 861-й день рождения Собор Парижской Богоматери сможет отметить вместе с прихожанами.