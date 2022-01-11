"Москва и мир": новые станции столичного метро и королевская вечеринка

Не менее 50 новых станций метро появятся в Москве в ближайшие 10 лет. Как заявил Сергей Собянин, основная транспортная задача городских властей на этот год – замкнуть Большое кольцо. Также в ближайших планах строительство Рублево-Архангельской линии. Она появится на северо-западе города. В настоящий момент продолжается возведение Троицкой линии и проектирование Бирюлевской.

Как отметил мэр, каждая новая радиальная линия подземки значительно улучшает транспортную ситуацию для почти 700 тысяч горожан. Еще один масштабный проект завершат в 2023–2024 годах. В столице запустят третий и четвертый диаметры. На каждом расположатся 30–40 станций.

Что касается прошедшего года, то в городе появилось 12 станций метро, 8 вокзалов и свыше 90 километров дорог. Для сравнения, в советские времена в среднем строили по 2,5 станции за год.

Букингемский дворец опубликовал программу празднования 70-летнего пребывания на троне Елизаветы II. Отмечать будут долго и с размахом. Основные мероприятия пройдут со 2 по 5 июня. Эти дни в стране объявлены выходными. В Лондоне пройдет парад, в соборе Святого Павла – праздничная служба, а в Букингемском дворце – концерт.

Также в течение года подданных ее Величества ждут масштабные выставки, кулинарные шоу и театрализованные представления. Будет ли принимать в них участие сама Елизавета II пока не известно.

95-летняя королева – старейший из действующих руководителей государств. По данным соцопросов, подавляющее большинство британцев поддерживают монархию, и Елизавета II пользуется в стране огромной популярностью. Однако молодежь, как отмечают местные СМИ, все чаще демонстрирует республиканские настроения. А представители антимонархической группы "Республика" и вовсе объявили, что начинают в стране кампанию с говорящим названием "Не больше 70".

В несколько регионов России пришли январские морозы. Так, в Санкт-Петербурге термометры опустились до отметки в минус 16 градусов, а следующая ночь станет еще холоднее. Синоптики также предупреждают о резком похолодании на юге страны. В Краснодарском крае прогнозируется ноль градусов, а также дожди с мокрым снегом.

Понижение температуры ощутили и жители столицы. На дорогах скользко, при этом метель продолжится. По словам специалистов, самым холодным днем этой недели в Москве будет среда – ожидается температура около минус 12 градусов. Однако затем в столицу придет оттепель. Ее ждут уже в пятницу.