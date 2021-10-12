"Москва и мир": обязательная вакцинация от COVID-19 и дефицит в Великобритании

В Московской области сотрудники сферы услуг должны сделать прививку от коронавируса. Это обязательное условие для магазинов, ресторанов и кафе, транспорта, МФЦ , салонов красоты и спортклубов. Для всех тех организаций, работа которых предполагает постоянный контакт с людьми. Постановление об этом подписала главный санитарный врач области Ольга Микаилова.
До 10 ноября руководители учреждений обязаны организовать вакцинацию своих сотрудников первым компонентом препарата. А закончиться прививочная кампания должна не позднее 10 декабря.
Ранее обязательную вакцинацию для некоторых категорий населения ввели в Нижегородской области и Приморье.
Также уже в январе в России могут начать вакцинировать подростков. Сейчас идут клинические испытания "Спутника V" для этой категории. Начались они еще в июле. Для каждой возрастной группы, а в тестах участвуют дети от 12 до 17 лет, подбирают определенную концентрацию вакцины.
В России могут ввести уголовную ответственность за езду в нетрезвом виде. По данным СМИ, проработать этот вопрос до 1 ноября сразу нескольким ведомствам поручил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, почти 90% всех смертей в ДТП, произошедших из-за нетрезвого вождения, связаны с тем, что у виновников аварии выявляют более одного промилле алкоголя в крови. Садясь за руль в таком состоянии, человек создает угрозу для жизни других.
Вице-премьер отметил, что ужесточить меру ответственности нужно вплоть до уголовного наказания. Кроме того, рассмотрят пожизненное лишение прав для тех, кто оказался за рулем в нетрезвом виде повторно.
Обсуждается в России и другая инициатива. Хотят ужесточить процедуру получения лицензии на оружие. Росгвардия предлагает выдавать этот документ только тем, кто пройдет проверки ФСБ и МВД. Ограничения помогут не допустить ситуаций, когда оружие попадает в руки к людям, которые собираются его использовать для совершения преступлений.
В Великобритании исчезли продукты из супермаркетов. Жители в панике спешат скупить все, что осталось. И больше всего переживают, что полки магазинов не наполнятся до Рождества. Каждый третий покупатель уже начал запасаться продуктами к празднику, хотя обычно ажиотаж начинался лишь в конце ноября.
Супермаркеты увеличивают заказы на индейку и другие традиционные рождественские продукты, но предупреждают клиентов, что возможны задержки поставок. Причина – нехватка водителей грузовых автомобилей. Большинство из них – иностранцы, которые покинули страну после выхода Великобритании из ЕС. Теперь транспортной отрасли не хватает около 100 тысяч дополнительных сотрудников.
Ранее по этой же причине страна испытала нехватку топлива. Одни АЗС просто закрылись, на других –выстроились огромные очереди. Правительство, чтобы исправить ситуацию, привлекло военных. Теперь они развозят бензин на АЗС и решают продовольственный кризис.
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