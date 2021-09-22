"Москва и мир": открытие детского технопарка и изоляция в Харбине

В столице открылся еще один детский технопарк. Он создан на базе университета транспорта. Там будут заниматься ребята в возрасте от 12 до 18 лет. Основная задача проекта – стимулировать у подростков интерес к профессиям транспортной отрасли.

Каждый год занятия технопарка смогут посещать около 9,5 тысячи человек. Лучшие выпускники получат до 10 дополнительных баллов ЕГЭ для поступления в МИИТ.

Первый детский технопарк открылся в столице в 2016 году. Сейчас их уже 18. Как правило, технопарки открываются на базе крупных университетов и научных центров.

В детских технопарках работает 88 лабораторий. Они оснащены самым современным оборудованием. Обучение ведется по более чем 40 направлениям, среди них: робототехника, космонавтика, нанотехнологии, автомоделирование. За пять лет существования проекта его выпускниками стали почти 350 тысяч учащихся.

Заболеваемость коронавирусом увеличилась в 36 регионах России. Интенсивный рост связан с сезонностью. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Уже пять дней подряд число выявленных новых случаев ковида за сутки превышает 19 тысяч. Не стали исключением и последние. Более 1,5 тысячи заболели в Москве.

О том, что цифры увеличиваются, говорят и в столице. Заммэра Анастасия Ракова отметила, что по отношению к прошлой неделе рост заболеваемости коронавирусом в Москве составил 24%, рост госпитализаций – 15%. Для лечения пациентов с ковидом в городе развернули и зарезервировали достаточно коек.

Что касается штаммов, в то в столице, по словам Анастасии Раковой, на 100% доминирует "Дельта". Заражаются и вакцинированные, однако их доля незначительная. Кроме того, переносят коронавирус пациенты с прививкой значительно легче, чем люди без нее.

Китайский Харбин уходит на изоляцию из-за вспышки коронавируса. Правда, выявлено всего три новых случая заражения. Медики уверяют, что все они внутреннего происхождения.

На неделю в городе закрыли детские сады и школы. Перестали принимать посетителей кинотеатры и спортивные залы. Началось массовое тестирование жителей. Людей просят избегать поездок в общественном транспорте и по возможности не выходить из дома.

Новые пандемийные ограничения вводит и Великобритания. Они уже стали причиной скандала. В стране теперь вакцинированными считаются только те, кто сделал прививку препаратами, одобренными в королевстве, США и Евросоюзе.

В список вакцин не вошла индийская версия "Ковишилд", хотя ее создают по технологиям европейской AstraZeneca. Лондон даже закупал индийский препарат. По оценкам экспертов, этим препаратом привились около 5 миллионов британцев.

Несмотря на это, гражданам Индии при въезде в Великобританию придется проходить 10-дневный карантин. В Нью-Дели новые правила назвали расистскими.