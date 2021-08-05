"Москва и мир": "Тройка" в регионах и мораторий на ревакцинацию от COVID-19

Московская транспортная карта "Тройка" появится в Ростовской области. 500 проездных протестируют в автобусах и троллейбусах Балтийска, Сальска и Таганрога. "Тройка" будет удобна как для местных жителей – они смогут участвовать в программе лояльности и получат более выгодные поездки, так и для москвичей, у которых Ростовская область популярна. Жителям столицы не нужно будет думать как оплачивать проезд.

Всего "Тройку" планируют внедрить более чем в 40 российских регионах. В столице, тем временем, тестируют уже виртуальную карту. Прием заявок на участие завершился. Как сообщили в департаменте транспорта, всего за пять часов поучаствовать в эксперименте решили больше тысячи человек. Все они смогут интегрировать карту в свой смартфон и опробовать новую технологию. Использование виртуальной "Тройки" при оплате проезда аналогично механизму оплаты товаров в магазине банковской картой.

Всемирная организация здравоохранения призвала ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса. В ВОЗ отмечают, что это должно стать временной мерой. Эксперты призывают остановить повторную прививочную компанию во всех государства, по- крайней, мере до конца лета. По их мнению, сейчас большая часть вакцин должна поступать в бедные страны, где процесс идет очень медленно. С нынешними темпами поставленную цель – вакцинировать не менее 10 процентов населения планеты до конца сентября – выполнить не удастся.

В настоящее время в мире сделано более четырех миллиардов прививок. При этом свыше 80 процентов вакцин использовали в странах с высокими и средними доходами. Свой призыв ВОЗ адресовала именно к ним.

Многие богатые государства обеспечены вакциной на 100 процентов. В странах с низким уровнем дохода этот показатель – 1,5 дозы на 100 человек. При этом США выступили против инициативы ВОЗ. Как заявили в Белом доме, Соединенные Штаты не откажутся от планов обеспечить американцев третьей дозой вакцины. О скорой ревакцинации также заявили Германия, Франция, Великобритания и Израиль.

Мощный град засыпал дорогу и повалил деревья на Кубани. Это произошло в Лабинском районе. Сильнейший ливень с ветром обрушился на станицу Чамлыкскую, а также на район трассы Лабинск – Армавир.

На кадрах, которыми люди делятся в соцсетях, видно, как град размером с фасоль засыпает трассу, создавая ледовые заносы, а ветер ломает ветки деревьев. По словам очевидцев, шторм снес придорожные рекламные щиты, а также сломал несколько дорожных знаков. Видимость на дорогах была почти нулевая. Тем не менее, по данным МЧС, пострадавших нет. Повреждений домов и других зданий тоже не зафиксировано.

Последствия непогоды сейчас также оценивают в Башкирии. Там ураган сносил крыши. В поселке Чекмагуш повреждения получили 12 домов, две школы, три торговые точки и еще несколько частных домов. Обошлось без пострадавших. Специалисты проводят аварийно-восстановительные работы.