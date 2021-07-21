"Москва и мир": первый дом по программе реновации в Солнцеве и наводнение в Германии

В Солнцеве заселяют новый дом по программе реновации. Он находится на улице Щорса. В новостройке 258 квартир. Многоэтажка отвечает всем современным требованиям в сфере жилищного строительства. Есть система видеонаблюдения, пожарная сигнализация, "умные" приборы учета, которые позволят сэкономить на коммунальных платежах. Результат оценил Сергей Собянин.

В новостройке на Щорса будут жить около 180 семей. Их расселяют из трех домов в Боровском проезде. Всего в Солнцеве в программу реновации включены 43 жилых дома. В новые квартиры переедут более 7 тысяч человек.

Глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что сейчас ограничивать въезд на полуостров не собираются, однако если ситуация станет катастрофической, то сделать это придется. На этой неделе там установлен новый рекорд – 2 767 случаев заражения коронавирусом. В местном управлении Роспотребнадзора рассказали, что в Крыму превалирует "индийский" штамм.

Власти и медики просят крымчан и туристов соблюдать социальную дистанцию и масочный режим, чтобы не допустить роста цифр.

Новый рекорд зафиксирован и в другой курортной зоне – на Кубани, где за сутки зафиксировали 245 случаев COVID-19. Отток туристов в Краснодарском крае уже заметен. Люди отменяют поездки. По словам экспертов, это связано с тем, что большинство путешественников, запланировавших отдых на Кубани, не успеют сделать прививку к 1 августа.

В Германии растет число жертв наводнения. В списке уже 171 имя. Еще 150 числятся пропавшими без вести. Поисковая операция продолжается, спасатели расчищают улицы и откачивают воду из подвалов. Однако они вынуждены признать, что шансов найти кого-то живым уже практически нет.

За помощью к медикам обратились почти 800 человек. У них травмы различной степени тяжести. В качестве чрезвычайной помощи пострадавшим правительство выделит 400 миллионов евро. Однако ущерб от разгула стихии больше в разы. Только одна транспортная отрасль Германии, по подсчетам экспертов, потеряла не менее двух миллиардов.

Стихия смыла некоторые участки железнодорожного полотна и разрушила часть вокзалов. Проливные дожди обрушились на запад и юго-запад страны 12 июля. Реки вышли из берегов. Под водой оказались десятки населенных пунктов.