Собянин открыл еще четыре поликлиники после комплексной реконструкции

12:03
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин открыл в Москве еще четыре поликлиники после реконструкции. Они расположены в Западном Дегунине, Останкинском районе, Восточном Бирюлеве, а также в Кунцеве.
"Мы старались, начиная с благоустройства внешнего, внутреннего содержания, оборудования. По сути дела – новая поликлиника. <...> Уже десятки поликлиник вступают в работу после реконструкций. Четыре поликлиники одновременно. Поздравляю с новосельем", – сказал мэр в ходе визита в реконструированный филиал № 5 консультативно-диагностического центра № 6 в районе Западное Дегунино.
Здание было практически полностью перестроено: рабочие обновили фасад и внутреннюю отделку, инженерные коммуникации, перегородки, лифты, двери и окна. В нем установили новое медицинское оборудование, которое позволяет осуществлять современные виды диагностики, в том числе суточный мониторинг артериального давления и маммографию.
Медицинские кабинеты в филиале расположены таким образом, чтобы максимально снизить вероятность возникновения очередей. Также в здании предусмотрен отдельный вход с фильтр-боксом для посетителей с симптомами инфекционных заболеваний, чтобы предотвратить их распространение.
Кроме того, завершилась реконструкция филиала № 3 городской поликлиники № 12 в Останкинском районе, а также здания филиала № 1 ГП № 52 в Восточном Бирюлеве и филиала № 2 ГП № 195 в Кунцеве.
Ранее сообщалось, что в столичном районе Сокольники приступили к работам по обустройству фундамента нового многопрофильного комплекса для больницы святого Владимира.
Здание будет интегрировано в природный ландшафт прилегающей территории. В нем предусмотрена комната для родителей с возможностью круглосуточного размещения в случае, если ребенку потребуется круглосуточное нахождение в отделении реанимации и интенсивной терапии медучреждения.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: