Собянин открыл еще четыре поликлиники после комплексной реконструкции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин открыл в Москве еще четыре поликлиники после реконструкции. Они расположены в Западном Дегунине, Останкинском районе, Восточном Бирюлеве, а также в Кунцеве.

"Мы старались, начиная с благоустройства внешнего, внутреннего содержания, оборудования. По сути дела – новая поликлиника. <...> Уже десятки поликлиник вступают в работу после реконструкций. Четыре поликлиники одновременно. Поздравляю с новосельем", – сказал мэр в ходе визита в реконструированный филиал № 5 консультативно-диагностического центра № 6 в районе Западное Дегунино.

Здание было практически полностью перестроено: рабочие обновили фасад и внутреннюю отделку, инженерные коммуникации, перегородки, лифты, двери и окна. В нем установили новое медицинское оборудование, которое позволяет осуществлять современные виды диагностики, в том числе суточный мониторинг артериального давления и маммографию.

Медицинские кабинеты в филиале расположены таким образом, чтобы максимально снизить вероятность возникновения очередей. Также в здании предусмотрен отдельный вход с фильтр-боксом для посетителей с симптомами инфекционных заболеваний, чтобы предотвратить их распространение.

Кроме того, завершилась реконструкция филиала № 3 городской поликлиники № 12 в Останкинском районе, а также здания филиала № 1 ГП № 52 в Восточном Бирюлеве и филиала № 2 ГП № 195 в Кунцеве.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Сокольники приступили к работам по обустройству фундамента нового многопрофильного комплекса для больницы святого Владимира.

Здание будет интегрировано в природный ландшафт прилегающей территории. В нем предусмотрена комната для родителей с возможностью круглосуточного размещения в случае, если ребенку потребуется круглосуточное нахождение в отделении реанимации и интенсивной терапии медучреждения.

