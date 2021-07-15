"Москва и мир": проверка прививок и непогода в Германии

В Москве начались проверки соблюдения требований об обязательной вакцинации. Об этом заявил начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков. По его словам, за рейды будет отвечать в том числе Роспотребнадзор. Организациям-нарушителям грозят штрафы от 30 до 300 тысяч рублей или даже 1 миллион, в зависимости от типа организации.

По постановлению главного санитарного врача по Москве, прививку должны сделать не менее 60% работников определенных отраслей. Речь идет, в том числе, о сотрудниках общепита, салонов красоты, фитнес-клубов, клиентских подразделений банков, многофункциональных центров. Также вакцинироваться следует тем, кто работает в сферах транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ, культуры и некоторых других.

Срок подачи сведений о вакцинации сотрудников первым компонентом для организаций уже завершился. Вторую прививку работникам необходимо сделать до 15 августа.

Заявления на "школьную" выплату подали больше 8 миллионов россиян. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. По его словам, это две трети от общего числа семей, которым полагаются средства.

Сумма составляет 10 тысяч рублей. Ее получит один из родителей на каждого ребенка возрасте от 6 до 18 лет. Деньги на "школьные" выплаты выделило правительство.

Единовременные школьные выплаты будут перечислять на карту любой платежной системы. Наличными сумму получить нельзя, но и заводить какую-либо специальную карту не требуется.

Число жертв наводнения в Германии возросло до 19 человек. Десятки числятся пропавшими без вести.

Больше всего пострадал регионы Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия, где объявлено чрезвычайное положение.

Во многих городах пропало электричество и нет сотовой связи. Без света остались не менее 200 тысяч человек. В одной из больниц аварийно отключилось электричество. На лечении там находятся более 400 человек. Их эвакуируют.

Дожди в Германии начались накануне, и будут идти до вечера пятницы. Вышедшие из берегов реки затопили дороги и размыли дамбы. Есть опасность схода оползней.

Ливни в Центральную и Западную Европу принес мощный циклон "Бернд". В Бельгии жертвами стихии стали два человека. Из-за подтоплений началась эвакуация. Город Льеж и пригороды объявлены красной зоной, где дожди будут идти до конца недели.

Льет также в Швейцарии, Нидерландах, Чехии, Польше. Во Франции объявили оранжевый уровень опасности в 10 департаментах.