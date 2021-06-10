"Москва и мир": детский кешбэк и выход из карантина на Кипре

Еще 4,5 миллиарда рублей выделит правительство на программу детского кешбэка. Деньги пойдут на компенсацию путевок, купленных до официального старта акции. Это значит, что отдохнуть летом на выгодных условиях смогут еще более 200 тысяч детей.

Программа возврата части стоимости путевок в детские лагеря стартовала в мае и должна была закончиться в конце лета. Но правительство решило продлить срок ее действия до 20 сентября.

Размер кешбэка составляет 50%, но не более 20 тысяч рублей на одну путевку. Выбрать вариант детского отдыха можно на сайте мирпутешествий.рф, а платить путевку необходимо картой "Мир".

В России зафиксировали максимальное число новых случаев коронавируса с февраля. По данным оперативного штаба, за сутки выявили 11 тысяч 699 заразившихся. Лидер антирейтинга по городам и регионам – Москва. В столице более 5 тысяч новых пациентов с ковидом.

Рост заболеваемости в нашей стране может быть связан с тем, что летом люди становятся мобильнее и активнее общаются. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, россиянам не стоит пренебрегать вакцинацией, ведь те, кто сделал прививку, даже если и заражаются, все равно переносят ковид в легкой форме.

Тем временем, Госдума одобрила законопроект о внесении прививки от коронавируса в Национальный календарь вакцинации. Документ принят в первом чтении.

А с 1 июля в России начнется углубленная диспансеризация для тех, кто перенес коронавирус. Об этом рассказала глава Росздравнадзора Алла Самойлова. Он добавила, что для этого будут задействованы более 3 тысяч медучреждений в разных регионах страны.

Кипр выходит из карантина. В стране отменили комендантский час, который действовал семь месяцев. Кроме того, перестала действовать квота на количество сотрудников, которые могут одновременно находиться в офисах. Открываются для посетителей ночные клубы. Они были недоступны 15 месяцев. Попасть в них могут обладатели Safe Pass – пропуска, доказывающего, что человек не болен коронавирусом.

Предъявить специальный документ для посещения, например, ресторанов теперь необходимо и в Германии. С 10 июня в стране ввели цифровые сертификаты вакцинации. Доступны электронная версия и бумажный аналог. Повсеместно в Европе система зеленых паспортов должна заработать в июле, когда в большинстве стран начнется сезон отпусков. Но уже сейчас сертификаты выдают в Болгарии, Чехии, Дании, Греции, Хорватии, Польше и Испании.

Документ, одобренный Еврокомиссией, призван облегчить свободное передвижение по странам ЕС. Однако для привитых препаратами, не признанными европейским регулятором это недоступно. За таких туристов вступился Мадрид. Премьер Испании считает, что граждане стран, где прививают в частности "Спутником V", должны получить возможность для въезда в Евросоюз.