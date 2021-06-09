"Москва и мир": благоустройство в столице и пощечина Макрону

В этом году более пяти тысяч адресов вошли в перечень работ по благоустройству Москвы. Один из объектов – парк Декабрьского восстания. Там заменят освещение и построят новые детские и спортивные площадки. Кроме того, полностью обновят покрытия на уже существующих дорожках и проложат новые маршруты для прогулок. За порядком в зоне отдыха начнут следить камеры видеонаблюдения. О ходе строительных работ рассказал заммэра Петр Бирюков.

Строители стараются сохранить и исторический облик парка. Одна из задач – привести в порядок уникальное здание – кордегардию Пресненской заставы. Реставраторам предстоит восстановить ограду, сохранившуюся с середины прошлого века. Все работы по благоустройству парка могут завершиться уже к сентябрю.

45 тысяч евро или три года тюрьмы. Во столько обойдется французу пощечина, которую он отвесил Эмануэлю Макрону. Наказание за насилие в отношении лица, наделенного государственной властью предусматривает уголовный кодекс Франции. В полиции сообщили, что по делу арестованы два человека.

Поднял руку на президента 29-летний местный житель. Незадолго до происшествия он вместе с другими молодыми людьми участвовал в несанкционированном митинге "Желтых жилетов". Они протестовали против приезда Макрона. После того, как акцию разогнала полиция, часть собравшихся отправилась к лицею, где президент встречался с учащимися. Когда глава пятой республики подошел к ограждению, за которым его встречали местные жители, мужчина внезапно попытался ударить президента по лицу.

Охрана среагировала моментально и скрутила нападавшего. Сам Макрон назвал оплеуху отдельным и малозначительным фактом. Президент заявил, что и впредь будет общаться с французами.

Причиной пожара в больнице имени Семашко в Рязани стало возгорание аппарата искусственной вентиляции легких. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Николай Любимов. Он рассказал, что возгорание произошло в одной из палат реанимации. Медработники сначала попытались самостоятельно потушить огонь. В результате две медсестры получили ожоги. Всего во время ЧП в больнице пострадали восемь человек. И по последним данным, есть трое погибших. Их семьи получат по миллиону рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Подобное уже происходило в Санкт-Петербурге – 12 мая прошлого года в больнице Святого Георгия из-за короткого замыкания загорелся аппарат ИВЛ. Тогда погибли пятеро пациентов. Еще один пожар в медучреждении, во время которого, к счастью, никто не пострадал, произошел в Благовещенске в этом году. 2 апреля там загорелась крыша кардиоцентра. Этот случай, возможно, и не получил бы большую огласку, если бы не операция на открытом сердце, которую врачам нельзя было прервать. В итоге все закончилось благополучно