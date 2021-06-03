Москвичам рассказали, как пройдут соревнования для людей с инвалидностью "Абилимпикс"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
С 4 по 15 октября состоится отборочный тур VII Московского чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс-2021". Информация об этом опубликована на официальном сайте мэра столицы.
Проведение финальной части должно пройти на ВДНХ 14 ноября.
По оценкам организаторов, участниками мероприятия станут свыше двух тысяч москвичей в трех возрастных категориях: "Школьники" (с 14 лет), "Студенты" и "Специалисты" (до 65 лет).
Прием заявок будет организован с 23 августа по 24 сентября. До этого времени участники могут выбрать компетенцию и подготовиться к конкурсу.
"Соревнования состоятся по 81 профессиональной компетенции в разных сферах. Среди них – информационные технологии, медицина, промышленность, экономика и финансы, сфера услуг и питание, декоративно-прикладное искусство и другие", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в этом году соревнования будут проводиться и в новых компетенциях, например "Архитектор 1С", "Выпечка осетинских пирогов", "Электропривод и автоматика".
Министр правительства Москвы, руководитель департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак отметил, что "Абилимпикс" позволяет людям с инвалидностью сделать первые шаги в профессии и найти работу. Он обратил внимание, что с каждым годом список компетенций, по которым соревнуются участники, увеличивается.
"В этом году на конкурсе будет представлено сразу семь новых актуальных направлений – все они крайне востребованы на столичном рынке труда. Например, сити-фермерство – один из общемировых трендов в сельском хозяйстве. Но немногие знают, что студенты московских колледжей уже не первый год выращивают в городе овощи, ягоды, зелень и отлично продвинулись в своей работе", – сказал глава департамента.
В прошлом году в числе экспертов конкурса было много представителей крупных работодателей, благодаря чему некоторые участники получили приглашение на стажировку или работу.
Отборочный тур московского чемпионата "Абилимпикс-2021" традиционно проведут на базе колледжей города. Также будет использована площадка Международного центра подготовки и развития массажистов. Летом в колледжах-участниках пройдут мастер-классы и встречи с победителями прошлых соревнований.
Победители столичного чемпионата представят Москву на VII Национальном чемпионате "Абилимпикс-2021".
Ранее в "Единой России" предложили предоставить инвалидам дополнительные гарантии при устройстве на работу. Планируется, что работодателям будут предоставляться налоговые льготы только по факту найма.
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