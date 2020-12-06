Сборная Москвы выиграла чемпионат профессионального мастерства "Абилимпикс"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Московская сборная выиграла на VI Национальном чемпионате профессионального мастерства "Абилимпикс". Участники из столицы завоевали 108 медалей, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"Абилимпикс" является аналогом чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Russia для людей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году из-за эпидемиологической ситуации чемпионат проходил дистанционно.
Более двух тысяч участников остались в своих городах и выполняли задания в специальных аудиториях и мастерских. Чемпионат провели по 77 компетенциям — от флористики и поварского дела до робототехники, ремонта обуви и разработки систем виртуальной реальности.
В состав московской команды вошел 171 участник – победители городского этапа конкурса. Москвичи стали лучшими в разных направлениях, таких как администрирование баз данных, бисероплетение, дошкольное воспитание, издательское дело и других.
Теперь участники из Москвы представят Россию на международных соревнованиях.
Ранее в столице завершился онлайн-чемпионат по Data Science (анализу и обработке данных). 15 цифровых продуктов отметят денежными премиями. В доработке идей, которые прошли во второй этап, помогло жюри.
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