В Москве выбрали победителей онлайн-чемпионата по Data Science

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице завершился онлайн-чемпионат по Data Science (анализу и обработке данных), который был организован департаментом предпринимательства и инновационного развития и агентством инноваций Москвы. Призовой фонд составил два миллиона рублей, говорится на портале мэра столицы.

"На конкурс зарегистрировались более тысячи разработчиков в сфере искусственного интеллекта и Data Science. В решении задач приняла участие 91 команда из разных регионов России", – заявил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин. По его словам, разработано по итогам данного турнира 36 цифровых продуктов с технологиями анализа больших данных и искусственного интеллекта.

Стало известно, что 15 цифровых продуктов отметят денежными премиями. В доработке идей, которые прошли во второй этап, помогло жюри.

"Для нас крайне значимо обеспечить поддержку участников наших масштабных мероприятий, проводимых в логике хакатонов и интенсивов, – чемпионата по Data Science, онлайн-интенсива "Архипелаг 20.35", направленных на создание технологических решений для повышения качества жизни людей", – обратила внимание ректор Университета национальной технологической инициативы Нина Яныкина.

Первого места удостоилась московская команда Showcase. На второй позиции также оказались москвичи из команды Future. Третье место завоевала команда Qwerty.

ЦОДД и инновационный центр "Безопасный транспорт" предложили участникам создать адаптивную и обучаемую модель, которая могла бы определить аварийность определенного участка дороги. Наиболее удачный продукт, как считают в жюри, получился у московской команды "Шуба". На втором месте расположилась команда из Санкт-Петербурга "Московские Зайцы", а на третьей позиции – столичная команда "Организаторы Движения".

Кроме того, для Университета национальной технологической инициативы 2035 специалисты в области Data Science провели анализ кадрового потенциала цифровой трансформации экономики. Главный приз по итогам работы завоевала уфимская команда "НеИИ".

Ранее были определены победители онлайн-турнира по физподготовке для столичных школьников. В соревнованиях свою спортивную подготовку демонстрировали учащиеся старших классов московских школ.