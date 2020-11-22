Определены победители онлайн-турнира по физподготовке для столичных школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Онлайн-турнир по физической подготовке, в котором приняли участие более 600 школьников, завершился в Москве. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
В соревнованиях свою спортивную подготовку демонстрировали учащиеся четвертых – девятых классов московских школ. Для этого им было необходимо разбиться на команды по пять человек.
Максимальное количество баллов в общем зачете набрали команды школ № 1358, 2006, 1371. В шаге от призовых мест оказались школы № 1220 и 1381.
"От школы № 2006 выступало шесть команд учеников четвертых – девятых классов. Они показывали себя в отжиманиях, приседаниях и скручивании. Благодаря рвению ребят нам удалось занять второе место", – рассказала учитель физкультуры школы № 2006 Наталья Корнева.
Ранее сборная Москвы стала абсолютным чемпионом WorldSkills Russia 2020 года. О том, как стать участником профессионального турнира и хорошо подготовиться к соревнованиям, рассказали представители команды.
В рамках борьбы с COVID-19 для 6–11-х классов в Москве продлили дистанционку
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: