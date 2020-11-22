Определены победители онлайн-турнира по физподготовке для столичных школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Онлайн-турнир по физической подготовке, в котором приняли участие более 600 школьников, завершился в Москве. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

В соревнованиях свою спортивную подготовку демонстрировали учащиеся четвертых – девятых классов московских школ. Для этого им было необходимо разбиться на команды по пять человек.

Максимальное количество баллов в общем зачете набрали команды школ № 1358, 2006, 1371. В шаге от призовых мест оказались школы № 1220 и 1381.

"От школы № 2006 выступало шесть команд учеников четвертых – девятых классов. Они показывали себя в отжиманиях, приседаниях и скручивании. Благодаря рвению ребят нам удалось занять второе место", – рассказала учитель физкультуры школы № 2006 Наталья Корнева.

Ранее сборная Москвы стала абсолютным чемпионом WorldSkills Russia 2020 года. О том, как стать участником профессионального турнира и хорошо подготовиться к соревнованиям, рассказали представители команды.