Участники сборной Москвы рассказали, как стать чемпионом WorldSkills Russia

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сборная Москвы стала абсолютным чемпионом WorldSkills Russia 2020 года. О том, как стать участником профессионального турнира и хорошо подготовиться к соревнованиям, рассказали представители команды порталу мэра и правительства столицы.

Победитель чемпионата в компетенции "Внешнее пилотирование и эксплуатация беспилотных воздушных судов" Никита Полосухин рассказал, что узнал о турнире в своем образовательном заведении – Политехническом колледже имени Годовикова. Юноша сразу согласился на приглашение защищать честь столицы на соревнованиях – тем более, молодой человек и до этого участвовал в профессиональных турнирах.

Полосухин отметил, что чемпионат позволяет обмениваться опытом с другими, развивать навык решения нестандартных задач.

"Идея WorldSkills мне нравится и в этом направлении хочется двигаться дальше – планирую стать экспертом. Я уже участвую в подготовке команды для следующих соревнованиях", – рассказал молодой человек.

Лидер в номинации "Дизайн интерьера" Светлана Германова из Московского колледжа архитектуры и градостроительства узнала о WorldSkills Russia еще в позапрошлом году. Заняв второе место в турнире, она прошла в сборную Москвы.

Девушка рассказала, что в финале у них было всего 4 часа на создание интерьерных решений для комнаты по уникальному запросу.

"Героем задания был мужчина 30–35 лет, который работает дизайнером, увлекается спортом, а его любимый стиль – авангард", – поделилась Германова.

Девушка отметила, что сложнее всего было успеть выполнить задание в предложенное время, а сама задача затруднений не вызвала.

"Очень помог общий настрой и поддержка тренеров – это добавило уверенности", – рассказала она.

Также студентка поделилась секретом успеха: победу в таких турнирах принесет постоянное развитие и желание узнавать новое, поиск вдохновения.

Главный эксперт компетенции "Инженерия космических систем" Александр Макаров рассказал, что соревнования постоянно дорабатывают, добавляют новые компетенции.

"Несколько лет назад мы решили создать новую компетенцию", – поделился Макаров.

По словам эксперта, "Инженерию космических систем" представили в финале турнира в 2016 году, теперь она стала полноценной образовательной программой. В планах – вывести ее на международный уровень.

Ранее Сергей Собянин поздравил победителей и призеров национального чемпионата WorldSkills 2020. Поздравление состоялось по видео-конференц-связи.