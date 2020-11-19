Участники сборной Москвы рассказали, как стать чемпионом WorldSkills Russia

09:41
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сборная Москвы стала абсолютным чемпионом WorldSkills Russia 2020 года. О том, как стать участником профессионального турнира и хорошо подготовиться к соревнованиям, рассказали представители команды порталу мэра и правительства столицы.
Победитель чемпионата в компетенции "Внешнее пилотирование и эксплуатация беспилотных воздушных судов" Никита Полосухин рассказал, что узнал о турнире в своем образовательном заведении – Политехническом колледже имени Годовикова. Юноша сразу согласился на приглашение защищать честь столицы на соревнованиях – тем более, молодой человек и до этого участвовал в профессиональных турнирах.
Полосухин отметил, что чемпионат позволяет обмениваться опытом с другими, развивать навык решения нестандартных задач.
"Идея WorldSkills мне нравится и в этом направлении хочется двигаться дальше – планирую стать экспертом. Я уже участвую в подготовке команды для следующих соревнованиях", – рассказал молодой человек.
Лидер в номинации "Дизайн интерьера" Светлана Германова из Московского колледжа архитектуры и градостроительства узнала о WorldSkills Russia еще в позапрошлом году. Заняв второе место в турнире, она прошла в сборную Москвы.
Девушка рассказала, что в финале у них было всего 4 часа на создание интерьерных решений для комнаты по уникальному запросу.
"Героем задания был мужчина 30–35 лет, который работает дизайнером, увлекается спортом, а его любимый стиль – авангард", – поделилась Германова.
Девушка отметила, что сложнее всего было успеть выполнить задание в предложенное время, а сама задача затруднений не вызвала.
"Очень помог общий настрой и поддержка тренеров – это добавило уверенности", – рассказала она.
Также студентка поделилась секретом успеха: победу в таких турнирах принесет постоянное развитие и желание узнавать новое, поиск вдохновения.
Главный эксперт компетенции "Инженерия космических систем" Александр Макаров рассказал, что соревнования постоянно дорабатывают, добавляют новые компетенции.
"Несколько лет назад мы решили создать новую компетенцию", – поделился Макаров.
По словам эксперта, "Инженерию космических систем" представили в финале турнира в 2016 году, теперь она стала полноценной образовательной программой. В планах – вывести ее на международный уровень.
Ранее Сергей Собянин поздравил победителей и призеров национального чемпионата WorldSkills 2020. Поздравление состоялось по видео-конференц-связи.
Собянин: москвичи завоевали 183 медали Национального чемпионата WorldSkills
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: