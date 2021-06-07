"Москва и мир": ограничение скорости электросамокатов и вакцинация в Словакии

Максимальная скорость электросамокатов в столице должна быть не больше 25 километров в час. Об этом заявил заммэра Москвы Максим Ликсутов. Он отметил, что законодательно установить ограничения нужно ради безопасности и тех, кто катается, и пешеходов. Тем более, что последнее время растет количество аварий с двухколесным транспортом, в которых, в частности получают травмы дети.

По словам Максима Ликсутова, электросамокаты, которые используются на проезжей части, нужно регулировать силами инспекторов ГИБДД, а в пешеходных зонах такой транспорт должен двигаться со скоростью потока людей.

Кроме того, заммэра сообщил, что электросамокаты из проката будут ограничены по скорости движения автоматически. Такая договоренность уже есть со столичными сервисами. Так, например, если самокат заезжает в Парк Горького, то там нельзя будет разогнаться более чем на 15 километров в час. Таких зон с ограничениями в городе уже больше 50 и их количество будет расти.

Жители Словакии с 7 июня могут сделать прививку "Спутником V". Кампания стартует поэтапно. К выходным к вакцинации приступят все регионы страны. На специальном сайте уже зарегистрировались 5 тысяч желающих привиться. Всего иммунизировать российским препаратом в Словакии планируют 100 тысяч человек.

Тем временем власти Испании с 7 июня начали принимать туристов. Обязательное условие – прививка от коронавируса препаратами, зарегистрированными в ЕС. Те, кто не успел привиться, должны сделать экспресс-тест на месте.

А в Великобритании начали вакцинировать молодежь в возрасте до 30 лет и разрешили прививать подростков. В стране все больше случаев заражения "индийским" вариантом коронавируса, поэтому с вакцинацией торопятся. Тем более, что смягчать ограничения планируют с 21 июня.

Наиболее благополучно на ковидной карте Европы выглядит Италия, где больше нет красных или оранжевых зон. Страну окрасили в желтый и белый цвета – это зоны умеренного или низкого риска.



В столице продолжается благоустройство. Масштабные работы идут в рамках программы "Мой район". Как рассказал Сергей Собянин, за основу взяли концепцию так называемого "15-минутного города". Ее суть состоит в том, чтобы магазины, школы, детские сады, культурные и спортивные центры были в шаговой доступности. В итоге москвичам не нужно тратить время на долгие разъезды по городу.

Таким образом уже благоустроили район Марьина Роща. Только за последние два года там построили детский сад, привели в порядок дворы и территорию возле метро. Дальше по плану – закончить работы в сквере на Полковой улице и открыть новый вокзал на МЦД-2.

В этом году, в основном летом, в столице собираются приводить в порядок около пять тысяч объектов, среди них: дворы, парки и водоемы. Основные работы хотят завершить к сентябрю. Все проекты прошли обсуждение с жителями, и предложения москвичей будут учтены.