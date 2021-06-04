"Москва и мир": вакцинация в вузах и платные прививки для иностранцев

В московских вузах будут делать прививки от коронавируса. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, многие студенты хотят вакцинироваться, но не успевают. Для их удобства временные пункты развернут в шаговой доступности от аудиторий. Анастасия Ракова также пояснила, что из 100 учебных заведений, которым направили предложение, пока откликнулся 21 вуз.

Иностранцы смогут сделать прививку "Спутником V" в России. Услуга будет платной. С такого заявления начал свое выступление на Международном экономическом форуме Владимир Путин. Вопрос проведения платной вакцинации в нашей стране президент поручил проработать до конца месяца. Он также попросил глав регионов отработать прививочную кампанию среди мигрантов.

Коснулся Владимир Путин и темы льготной ипотеки. Ее продлят еще на год. Ставка составит 7% годовых вместо нынешних 6,5%.

Президент анонсировал еще одно изменение, касающееся семейной льготной ипотеки. Кредит теперь смогут получать родители, имеющие одного ребенка, если он родился после 1 января 2018 года. Для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти лимит по этой программе составит 12 миллионов, для остальных регионов – 6.

Выступая на форуме Владимир Путин также объявил, что была завершена укладка труб по первой нитке "Северного потока – 2". И наша сторона готова к заполнению магистрали газом.