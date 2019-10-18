"Москва и мир": касса для слабослышащих, запрет на пластик, закрытие Райкерс

Билетная касса для пассажиров с нарушением слуха заработала в Московском метро. На станции "Комсомольская" благодаря индукционному устройству, которое заглушает посторонние шумы, можно будет услышать только речь собеседника. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно перевести слуховой аппарат в режим "Т". Кассовое окно, оборудованное новой системой, отмечено опознавательной наклейкой. Это пилотный проект, он будет действовать месяц.

Роспотребнадзор готовит законопроект о поэтапном сокращении производства одноразовых пакетов. В будущем ведомство планирует запретить такую упаковку. Инициативу поддержали в Минприроды. В Ассоциации компаний розничной торговли заявили, что запрещать пакеты можно только после того, как будет решено, чем заменят.

В США закроют самую большую тюрьму Райкерс. Она рассчитана на 10 тысяч заключенных​​​. Исправительное учреждение не раз оказывалось в центре скандалов, связанных с нарушениями и служебными злоупотреблениями. Тюрьма получила неофициальный статус самой "жестокой" в мире. Камеры рассчитаны на десятки и даже сотни человек.

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