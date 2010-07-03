Завершено благоустройство Рождественки и прилегающих переулков

Фото: ТАСС/Андрей Махонин

В столице завершилось благоустройство улицы Рождественка и прилегающих к ней переулков, в частности, Звонарского, Сандуновского, Варсонофьевского, Большого, Малого и Нижнего Кисельных. Об этом журналистам сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, общая площадь территории комплексного благоустройства составила более трех гектаров.

"Рождественка и прилегающие переулки стали завершающим этапом в благоустройстве основных улиц Мещанского района, расположенных внутри Бульварного кольца", – цитирует его Агентство "Москва".

Заммэра подчеркнул, что Рождественка, расположенная в самом центре, не только является популярным местом для прогулок, но одновременно служит для транспортного транзита.

Он рассказал, что основной идеей благоустройства этой территории было создание комфортного городского пространства, удобного и для пешеходов, и для автомобилистов.

В ходе работ все воздушные кабельные линии убрали под землю. На территории смонтировали водоотводящие лотки, установили дополнительные дождеприемные решетки. Тротуары расширили и замостили гранитной плиткой. Подвесное освещение заменили фонарями в историческом стиле.

На территории разбили газоны, поздней осенью здесь высадят деревья, а весной следующего года – кустарники. Как подчеркнул Бирюков, благоустройство выполнено не только на тротуарах и проезжих частях, но и во дворах. Сейчас завершаются работы на территории церкви Николая Чудотворца в Звонарях, Богородице-Рождественского женского монастыря, МАРХИ.

Недавно в Москве завершились работы по благоустройству улицы Ильинки и прилегающих к ней переулков: Старопанского, Большого Черкасского, Ветошного, Ипатьевского и Никольского.

Эта улица была одной из самых загруженных в центре для автомобилистов. Теперь там изменили схему движения. Отменили транзитный проезд по Большому Черкасскому переулку, также отменили поворот с Новой площади на Малый Черкасский переулок.

До конца года в столице пройдет благоустройство 54 улиц. На обновленных улицах появятся велосипедные парковки, пешеходные переходы, стелы пешеходной навигации, а в некоторых местах изменится схема движения транспорта. Также специалисты организуют 103 новых наземных пешеходных перехода.

Кроме того, на деньги от платных парковок благоустроят порядка 30 дворов Тверского района. Благоустройство ожидает Новослободскую, Сущевскую и Тихвинскую улицы, Угловой, Глинищевский, Старопименовский и Оружейный переулки и другие. Всего в нынешнем году на благоустройство дворовых территорий Москвы направлено около 4,5 миллиардов рублей, собранных с платных парковок.

