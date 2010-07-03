Свиноносый уж и молочник: какие змеи переедут в Кострому из столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юля

Московский центр передержки животных передаст Костроме восемь рептилий, найденных брошенными в столице. Королевская змея, удав обыкновенный, молочник, свиноносый уж, три маисовых и один краснохвостый полоз переедут в эколого-биологический цент "Следово", говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как отмечается, все рептилии не ядовиты.

Руководитель столичного департамента природопользования Антон Кульбачевский подчеркнул, что на сегодняшний день случаи безответственного отношения к экзотическим животным очень распространены. Он отметил, что многие заводят рептилий у себя дома, а потом не знают, как с ними обращаться.

"В результате потом этих животных выбрасывают или они убегают из квартир. Ежедневно на горячую линию поступает по несколько звонков от жителей, которые обнаружили то или иное животное", – приводятся в сообщении слова Кульбачевского.

Рептилии, которые переедут в Кострому, попали в центр передержки после того, как их обнаружили москвичи. К примеру, краснохвостого полоза увидели висящим на дереве, а удава обнаружили около мусорных контейнеров.

Ранее ветеринары выразили мнение, что идеальным питомцем современного человека является змея. Специалисты рекомендуют заводить пресмыкающихся тем, кому нужны тишина и покой. Змеи не шумят, не пахнут, не портят мебель и мало едят. Террариум нужно оформить так, чтобы он имитировал естественные условия. Ветеринары подчеркнули, что змею при желании можно взять в руки и погладить, но если она начнет шипеть ее стоит оставить в покое.

При этом ветеринары не рекомендовали сильно занятым и устающим на работе людям заводить хорьков, енотов, крупных попугаев и других питомцев, требующих внимания. Эта рекомендация касается также тех, кто испытывает на работе стресс и нуждается в покое в конце дня.